Расходы на содержание и развитие здравоохранения Татарстана в 2027 году с учетом средств обязательного медицинского страхования составят 175,6 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Расходы на здравоохранение Татарстана в 2027 году составят 175,6 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Расходы на здравоохранение Татарстана в 2027 году составят 175,6 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2028 году на эти цели планируют направить 187,7 млрд руб., в 2029-м — 199,4 млрд руб.

Доходы и расходы бюджета Территориального фонда ОМС Татарстана в 2027 году прогнозируются на уровне 105,6 млрд руб. В 2028 году доходы и расходы фонда составят 112,8 млрд руб., в 2029-м — 117 млрд руб. Средства фонда направят на медицинскую помощь, в том числе специализированную и высокотехнологичную.

В целом расходы консолидированного бюджета Татарстана в 2027 году прогнозируются в размере 627,6 млрд руб. На образование предусмотрено 205,6 млрд руб., на социальную политику — 84,5 млрд руб., на культуру — 27,3 млрд руб., на физическую культуру и спорт — 13,9 млрд руб.

На национальную экономику планируют направить 123,2 млрд руб., включая расходы на дорожное хозяйство, капитальные вложения, сельское хозяйство и транспорт. На жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрено 18,8 млрд руб.

Анна Кайдалова