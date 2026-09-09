В Башкирии зафиксировали четыре очага лесных пожаров

За прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировали один лесной пожар в Белорецком районе и три загорания сухой растительности в Стерлитамакском и Кармаскалинском районах и Сибае, сообщает пресс-служба госкомитета республики по ЧС.

Как отмечает пресс-служба Главного управления МЧС по региону, сейчас локализованы три пожара в Абзелиловском, Зилаирском, Зианчуринском районах. В Белорецком районе гористая местность осложняет тушение. Угрозы населенным пунктам нет, отмечается в сообщении.

В районы направили личный состав Главного управления МЧС по республике, в том числе аэромобильную группировку из Уфы в составе 40 человек и семь единиц техники.

Пожарные тушат и проверяют территории на скрытые очаги пожаров. Беспилотная авиация МЧС проводит мониторинг лесопожарной обстановки с высоты.

В Мелеузовском, Кугарчинском, Хайбуллинском, Зилаирском, Абзелиловском, Буздякском, Зианчуринском и Учалинском районах ввели особый противопожарный режим.

На 9 сентября четвертый класс пожароопасности прогнозируется в 13 муниципальных образованиях, пятый класс — в Хайбуллинском районе.

Всего с начала года возникло 29 очагов лесных пожаров на общей площади более 259 га и 282 загорания сухой растительности на общей площади более 1,980 тыс. га, отмечает пресс-служба госкомитета по ЧС.

Майя Иванова