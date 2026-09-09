ООО «Башкирэнерго» электрифицирует большой микрорайон в Уфимском районе Башкирии

Центральные электрические сети ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») продолжают массовое технологическое присоединение потребителей в районах Уфимской агломерации.

Новая сетевая инфраструктура и монтаж прибора учета в мкр. Южный

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Так, компания ведет строительство электросетевой инфраструктуры в мкр. Южный д. Таптыково Уфимского района. С 2025 года по сегодняшний день сетевики построили 8,5 км ВЛЗ 10 кВ, 4 км ВЛИ 0,4 кВ, поставили под напряжение 7 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с общей трансформаторной мощностью 4,4 МВА. В ближайшие годы будет введено еще 12 км ВЛЗ 10 кВ, 15 км ВЛИ 0,4 кВ и поставлено под напряжение не менее 12 ТП 10/0,4 кВ. Все это позволит электрифицировать более 2 тысяч земельных участков с домами, где ориентировочно будет проживать 8 тыс. человек. В новом микрорайоне электричество также будет подведено к общеобразовательной школе и детсаду – эти и другие объекты социальной инфраструктуры планируется построить в обозримой перспективе.

Реализация этих проектов стала возможной благодаря тому, что в 2024 году ООО «Башкирэнерго» ввело в эксплуатацию подстанцию 110 кВ «Осоргино». От нее запитан не только строящийся в с. Таптыково мкр. Южный, но и другие населенные пункты Уфимского и Чишминского районов республики: Енгалышево, Фомичево, Борискино, Лентовка, а также СНТ «Шомырт».

Новая сетевая инфраструктура и монтаж прибора учета в мкр. Южный

Фото: ООО «Башкирэнерго»

ООО «Башкирэнерго»