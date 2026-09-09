Нижегородские власти отрегулировали закупки АНО

Правительство Нижегородской области утвердило типовое положение о закупках автономных некоммерческих организаций (АНО) с госучастием для эффективного использования ими субсидий и грантов из областного бюджета. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Документ должен обеспечить прозрачность закупок АНО, предотвратить коррупцию и другие злоупотребления при закупках, следует из постановления. В течение недели после его публикации АНО обязаны разработать и утвердить положения о закупках.

При этом АНО должны будут обосновать закупки, не предусмотренные типовым положением. К ним, в частности, относятся срочные закупки — их будут проводить по решению губернатора или его заместителей.

Как писал «Ъ-Приволжье», к финансовой деятельности нижегородских АНО и их руководителей, в отношении которых расследуются уголовные дела, неоднократно возникали вопросы у надзорных и правоохранительных органов, а также депутатского корпуса.

Владимир Зубарев