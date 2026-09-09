Летняя Уфа привлекла туристов со всей России

За отпускной сезон столица Башкирии приняла гостей из более чем 70 регионов страны. Чаще в город приезжали отдыхающие из областей и республик Сибири, Урала и Поволжья. Информацию предоставили аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Как правило, в летние месяцы на улицах Уфы можно было встретить приезжих из Челябинской, Свердловской, Самарской областей, а также ХМАО-Югры и Татарстана. При этом наиболее активно выходили в Сеть клиенты компании, добиравшиеся издалека. Среди рекордсменов по интернет-трафику — туристы из Сахалинской области, Коми и Чечни. За время в городе они использовали до 1,5 Гбайт, выкладывая в соцсети фото и видео со старинными зданиями, набережной реки Белой и Монументом Дружбы.

«Уфа интересна туристам сочетанием богатой национальной культуры, живописной природы и современной городской среды. Чтобы во время путешествия или командировки у наших клиентов был стабильный доступ к онлайн-сервисам, мы системно расширяем покрытие сети 4G в столице региона», — сообщил руководитель технической службы МегаФона в Башкирии Александр Брыков.

В частности, инженеры оператора запустили дополнительное телеком-оборудование в окрестностях популярного торгового-развлекательного комплекса «Иремель» и расположенного рядом колеса обозрения. Благодаря использованию сразу нескольких частот абонентам здесь доступна скорость загрузки мобильного интернета до 75 Мбит/c. Обновление позволило также снять нагрузку с уже действующих в соседних кварталах базовых станций.

ПАО «МегаФон»