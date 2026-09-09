На капремонт здания Кабмина Татарстана выделили 94,7 млн рублей

На капитальный ремонт здания Кабинета министров Татарстана на площади Свободы в Казани выделят 94,7 млн руб. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Помимо ремонтных работ, контракт предусматривает приобретение оборудования, мебели и инвентаря, а также благоустройство прилегающей территории. Завершить работы планируют до 1 декабря 2027 года.

Финансирование предусмотрено из бюджета Татарстана. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ».

Анна Кайдалова