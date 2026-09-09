Как южноуральскому бизнесу заставить капитал работать с помощью депозита

Статистика банков говорит о том, что среди активных пользователей депозитных продуктов – малый и средний бизнес. Юридические лица пересматривает подход к управлению ликвидностью. В 2026 году предприниматели не спешат возвращать деньги в операционный оборот, а продолжают размещать их на депозитах и получать дополнительный доход. По данным Банка России, объем рублевых депозитов юридических лиц на срок до 90 дней на первое июня 2026 года достиг 27,8 трлн руб., увеличившись на 32% по сравнению с 21 трлн руб. на эту же дату годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Банк „ПСБ“» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Банк „ПСБ“»

Депозит позволяет решить сразу несколько стратегических задач. Одна из них – получение гарантированного пассивного дохода. В масштабах бизнеса даже небольшой процент со значимой суммы может покрыть, например, аренду офиса за месяц или зарплату команды сотрудников.

Депозиты становятся защитой капитала. Размещая средства на фиксированный срок, компания страхует их от инфляции и от импульсивных трат. Когда деньги «заморожены» на цели будущих налогов, закупки оборудования или выплаты годовых бонусов коллективу, соблазн направить их на покрытие текущих кассовых разрывов исчезает.

«Срочный банковский депозит с фиксированной доходностью дает предпринимателям возможность финансового планирования. Вы заранее знаете, какую сумму и когда получите, что упрощает реализацию крупных проектов. Так, депозит перестает восприниматься просто «копилкой» и становится активной частью бизнес-стратегии компании», – отмечает заместитель регионального директора по развитию малого и среднего бизнеса ПСБ в Челябинске Оксана Леонтьева.

Банк ПСБ предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям два основных подхода к размещению средств, которые закрывают разные потребности бизнеса.

Классический срочный депозит – это традиционный инструмент для тех, кто четко понимает, какой суммой и в течение какого времени он готов свободно распоряжаться. Вы размещаете средства на фиксированный срок без возможности пополнения и частичного снятия. Взамен банк предлагает одну из наиболее привлекательных ставок на рынке. Этот вариант идеален для накопления на конкретную цель: покупку нового станка, формирование резерва на уплату НДС по итогам квартала или создание «подушки безопасности». Он дисциплинирует и гарантирует максимальную доходность на вложенный капитал. Можно разместить от 500 тыс руб. на срок от семи дней до трех лет.

Накопительный счет «Деньги в деле». Не всегда бизнес может позволить себе надолго заморозить средства. Появление выгодного контракта, требующего авансирования, или необходимость быстрой закупки сырья по старым ценам – для таких ситуаций создан накопительный счет с гибкими условиями, который обслуживается бесплатно. Открыть его можно в интернет-банке или мобильном приложении «ПСБ Бизнес». Разместите сумму от 10 тыс. руб. до 10 млн руб. на любой срок – ограничений по периоду нет. Свыше 10 млн руб. будут доступны индивидуальные условия размещения. Ставка сохраняется на весь срок действия счета, а не снижается после пары-тройки месяцев с момента его открытия.

Копить можно на любые цели. Вы получаете доход от остатка ежемесячно, при этом распоряжаетесь средствами совершенно свободно: пополняйте депозит со своего счета в любом банке, перечисляйте платежи в бюджет, снимайте часть денег (в рамках неснижаемого остатка) без потери уже начисленных процентов. При необходимости можно перевести накопления в классический депозит прямо со счета. Контролируйте все операции с помощью услуги «СМС-информирование». Доступно оформление любого количества счетов.

Консультацию можно получить по телефону: +7 (351) 210-02-21 или в офисах ПСБ по адресам в Челябинске: ул. Тимирязева, 30, ул. 40-летия Победы, 35. А также в Магнитогорске: пр-т Карла Маркса, 75.

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