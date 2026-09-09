В Перми количество барбершопов выросло за год более чем на 23%

На сегодняшний день в Перми действует 96 барбершопов. За год их количество выросло на 23,1%, сообщает пресс-служба геопортала 2ГИС. За три года прирост салонов красоты для мужчин в краевой столице составил 71,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Согласно данным аналитиков, стоимость стандартного набора бьюти-процедур для мужчин (стрижка, оформление и стрижка бороды, маникюр и педикюр) составляет 5807 руб. Так, по подсчетам аналитиков, в среднем пермяки могут позволить себе 16 посещений барбершопов в месяц.

При этом стоимость женского набора процедур в салонах красоты заметно выше — она составляет чуть более 11 тыс. руб. В него входят маникюр и педикюр с покрытием, оформление бровей и ресниц, стрижка и укладка. В среднем жительницы Перми, по мнению аналитиков, могут позволить себе восемь визитов в салоны красоты на среднемесячную зарплату.

Количество парикмахерских выросло за год в Перми только на 1,5%. Сейчас в краевой столице действует 1026 таких салонов.