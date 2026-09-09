Карантин из-за ОРВИ введен в 16 группах детсадов Нижегородской области
Воспитательный процесс из-за заболевания ОРВИ приостановлен в 16 группах 11 детских садов Нижегородской области по состоянию на 8 сентября. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
За неделю с 31 августа по 6 сентября в регионе зарегистрировали 7 тыс. случаев заболевания респираторными инфекциями — это ниже среднемноголетнего уровня.
Среди возбудителей доминируют риновирус и парагрипп, также выделялись бокавирусы и микоплазма.
В управлении добавили, что в противогриппозной вакцине в 2026 году заменены все три штамма по сравнению с предыдущим эпидсезоном. План по вакцинации, как и ранее, составляет до 60% совокупного населения и не менее 75% представителей групп риска.