Карантин из-за ОРВИ введен в 16 группах детсадов Нижегородской области

Воспитательный процесс из-за заболевания ОРВИ приостановлен в 16 группах 11 детских садов Нижегородской области по состоянию на 8 сентября. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

За неделю с 31 августа по 6 сентября в регионе зарегистрировали 7 тыс. случаев заболевания респираторными инфекциями — это ниже среднемноголетнего уровня.

Среди возбудителей доминируют риновирус и парагрипп, также выделялись бокавирусы и микоплазма.

В управлении добавили, что в противогриппозной вакцине в 2026 году заменены все три штамма по сравнению с предыдущим эпидсезоном. План по вакцинации, как и ранее, составляет до 60% совокупного населения и не менее 75% представителей групп риска.

Галина Шамберина