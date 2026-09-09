В Самаре ДТП с трамваем на Московском шоссе перекрыло проезд

Авария, в результате которой пострадал один человек, произошла в Самаре на Московском шоссе утром в среду, 9 сентября. Происшествие случилось в 8:10 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Самарской области Фото: ГУ МВД по Самарской области

Установлено, что мужчина 1976 года рождения за рулем автомобиля Hyundai Elantra ехал по 4-му проезду и при повороте на Московское шоссе врезался в трамвай под управлением женщины-водителя 1986 года рождения.

В результате происшествия пассажир иномарки, женщина 1977 года рождения, получила травмы и была госпитализирована. Из-за аварии проезд по Московскому шоссе был ограничен.

На месте аварии работали сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства ДТП.