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В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты

В аэропорту Нижнекамска в 10:39 сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты

В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Ограничения ввели в 04:43 в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы для обеспечения безопасности полетов. Утром в республике действовали режим беспилотной опасности и угроза атаки БПЛА на Бугульму, Лениногорск и Альметьевск.

Ранее ограничения сняли в аэропорту Бугульмы, в Казани они сохраняются.

Анна Кайдалова