Суд в Энгельсе изучит дело о незаконном обороте 180 млн рублей

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по делу местного жителя Данилы Родичева, обвиняемого в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Материалы поступили в Энгельсский районный суд 4 сентября, дело принято к производству судьей Андреем Сорокиным.

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По версии следствия, не позднее декабря 2023 года обвиняемый, заведомо не намереваясь вести коммерческую деятельность, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя (по данным ЕГРИП — 20 декабря 2023 года) и открыл расчетные счета. Полученные электронные платежные инструменты он за вознаграждение передал третьим лицам, что повлекло вывод в неконтролируемый оборот более 180 млн руб.

Статус ИП господин Родичев прекратил по собственному решению в марте 2025 года, а в апреле 2026 года ФНС обратилась в Арбитражный суд Саратовской области с заявлением о его банкротстве. Уголовное преследование лиц, непосредственно проводивших незаконные финансовые операции, продолжается.

Никита Маркелов