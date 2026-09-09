Скончалась женщина, пострадавшая от удара беспилотника по дому в Перми

В Перми скончалась женщина, пострадавшая от удара украинского БПЛА по жилому дому. «К сожалению, несмотря на усилия врачей, женщину не удалось спасти. Сегодня она скончалась в больнице. Приносим искренние соболезнования близким и родственникам погибшей», — сообщает краевой минздрав.

7 сентября Пермь подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что силами ПВО и мобильными огневыми группами были сбиты 27 БПЛА. В результате атаки повреждения получил многоквартирный дом, один человек погиб. Еще четыре человека пострадали, им оказывается медицинская помощь. СКР возбудил уголовное дело по факту теракта.