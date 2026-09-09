Директора пяти пермских УК дисквалифицировали на полгода

Мировой суд на шесть месяцев лишил права осуществлять деятельность в сфере управления многоквартирными домами директора пермской управляющей компании ООО «Кристалл» Сергея Федотова, одновременно являющегося руководителем еще четырех управляющих организаций: ООО «Самоуправление», ООО «Квант», ООО «УК “Домовладение”» и ООО «Профком». Об этом сообщает инспекция государственного жилищного надзора в Пермском крае. В управлении этих компаний находятся 140 многоквартирных домов, расположенных в Перми.

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Поводом для дисквалификации послужило нарушение лицензионных требований в части содержания общего имущества в многоквартирном доме №8 по ул. Суздальской в Перми. По результатам инспекции там были выявлены нарушения в виде локального отслоения мягкого кровельного покрытия на крыше.

Отягчающим обстоятельством мировой суд признал повторное совершение однородного административного правонарушения. Также, являясь директором пяти управляющих компаний, он был 30 раз привлечен к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму свыше 500 тыс. руб. В то же время в 2026 году юридические лица, находящиеся под его управлением, привлечены к ответственности на общую сумму свыше 3,2 млн руб.