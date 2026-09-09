В Татарстане при рождении одновременно троих и более детей семья теперь сможет получить 100 тыс. руб. Соответствующий указ опубликован на сайте раиса республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане повысили выплаты семьям с тройней

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ В Татарстане повысили выплаты семьям с тройней

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Раньше выплата рассчитывалась отдельно на каждого ребенка и составляла 10 тыс. руб.

Изменился и порядок расчета ежемесячной выплаты на детей до полутора лет. Она будет предоставляться на каждого ребенка и равняться детскому прожиточному минимуму в Татарстане на дату обращения за пособием.

Пособие можно получать независимо от права семьи на другие федеральные и республиканские выплаты.

Анна Кайдалова