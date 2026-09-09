В Татарстане повысили выплаты семьям с тройней
В Татарстане при рождении одновременно троих и более детей семья теперь сможет получить 100 тыс. руб. Соответствующий указ опубликован на сайте раиса республики.
В Татарстане повысили выплаты семьям с тройней
Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ
Раньше выплата рассчитывалась отдельно на каждого ребенка и составляла 10 тыс. руб.
Изменился и порядок расчета ежемесячной выплаты на детей до полутора лет. Она будет предоставляться на каждого ребенка и равняться детскому прожиточному минимуму в Татарстане на дату обращения за пособием.
Пособие можно получать независимо от права семьи на другие федеральные и республиканские выплаты.