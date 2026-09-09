В Прикамье начался рост заболеваемости ОРВИ

С 31 августа по 6 сентября 2026 года в Пермском крае зарегистрировано 7787 случаев ОРВИ. Количество заболевших увеличилось по сравнению с предыдущей неделей на 17,9%. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

По данным ведомства, эпидемический порог в регионе пока не превышен. Рост заболеваемости связан с формированием организованных коллективов.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии: вирусы парагриппа, риновирусы и другие.