Экс-замдиректора Пермского порохового завода и его подельники обжаловали приговор в кассации

Осужденные за мошенничество бывший замдиректора по правовым вопросам ФКП «Пермский пороховой завод» Сергей Холоимов и бизнесмены Руслан и Константин Кондратьевы обжаловали приговор в кассационном порядке. Их жалоба зарегистрирована в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции 2 сентября. Дата рассмотрения еще не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В октябре 2025 года Мотовилихинский суд Перми признал всех троих виновными в нескольких эпизодах мошенничества в особо крупном размере и отмывании денежных средств. Как установили следствие и суд, они причастны к хищению денежных средств, выделенных на модернизацию ППЗ и АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов». В результате предприятиям был нанесен ущерб на общую сумму свыше 599 млн руб.

Сергей Холоимов был приговорен к семи годам лишения свободы со штрафом 700 тыс. руб., владелец ООО «Прокси» Руслан Кондратьев — к девяти годам колонии и штрафу 1 млн руб., а учредитель ООО «Промресурс» Константин Кондратьев получил восемь лет лишения свободы со штрафом 800 тыс. руб.

В марте 2026 года Пермский краевой суд усилил приговор, назначив осужденным в качестве дополнительного наказания запрет на выполнение организационно-распорядительных и административных функций в сфере заключения государственных и муниципальных контрактов.