В Казани из-за стройки ограничат движение транспорта на трех улицах

В Казани с 19 сентября на улицах Тульской, Технической и Подлужной временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в исполкоме города.

Проезд по Тульской в районе пересечения с Технической будет закрыт с 23:00 19 сентября до 05:00 20 сентября. На Технической на участке от Тульской до Тихорецкой ограничения продлятся до 30 ноября — там прокладывают канализационные сети для строящегося ЖК.

Одновременно до 30 ноября частично перекроют движение на улице Подлужной — в районах домов № 50, 60 и 64, а также у домов № 41 и 39/1 на улице Толстого, где ведется прокладка кабельной линии электропередачи.

Влас Северин