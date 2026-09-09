В Самарской области суд вынес приговор участнице группы телефонных мошенников

Кинельский районный суд признал виновной участницу группы телефонных мошенников по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и мошенничество в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд назначил подсудимой наказание по совокупности преступлений в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

По информации суда, в январе-феврале этого года подсудимая действовала в группе с неустановленными лицами и участвовала в схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники представлялись сотрудниками «Росмониторинга» и ФСБ, вводили потерпевших в заблуждение и похищали их сбережения. В январе фигурантка дела получила от потерпевшей 3 млн руб. при планируемом похищении 5 млн руб. В феврале она забрала у другой потерпевшей 333 тыс. руб.

Руфия Кутляева