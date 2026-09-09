В Мелеузе директору управляющей компании вынесли приговор за гибель работника

Мелеузовский районный суд вынес приговор бывшему директору управляющей организации за гибель работника во время очистки крыши, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Он признан виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

По данным ведомства, во время очистки крыши многоквартирного дома от снега работника компании зажало в корзине люльки автогидроподъемника. Он скончался от травм. Суд пришел к выводу, что виноват бывший директор управляющей компании, который не провел погибшему инструктаж по технике безопасности.

Подсудимый не признал вину.

Майя Иванова