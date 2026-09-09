Самарский драмтеатр откроет сезон спектаклем об участниках СВО

Самарский академический театр драмы имени Горького представит премьеру спектакля «На выписку» (16+) по пьесе Николая Пинчука. Он откроет 176-й театральный сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Показы пройдут на экспериментальной сцене 12 и 13 сентября, а также 8 октября. В центре сюжета — участники специальной военной операции. Действие разворачивается в госпитале: зритель вместе с героями проживает момент, связанный с выпиской. Постановка фокусируется на умении сохранять веру в себя, заново находить смысл жизни и адаптироваться к мирным реалиям.

По словам режиссера-постановщика Олега Скивко, название спектакля «На выписку» несет важный смысл: «Люди идут на выписку — значит, они уже пережили трудности. Без пафоса, без громких слов. Просто они прошли через тяжелое и теперь движутся к выписке… Они стараются держаться. И при этом начинают иначе смотреть на вещи, по-новому ценить простые моменты жизни».

Над спектаклем также работали художник-постановщик Марина Евдоченкова и помощник режиссера Юлия Горелова.

Георгий Портнов