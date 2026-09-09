С магнитогорской стройкомпании взыскали 3 млн рублей за гибель работника

Сотрудники ГУ ФССП России по Челябинской области помогли взыскать со строительной компании Магнитогорска 3,4 млн руб. долга и исполнительских сборов после гибели сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Правобережное районное отделение судебных приставов Магнитогорска на исполнение поступили три документа, по которым организация должна была выплатить супруге погибшего и его двум детям компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб. каждому. Сотрудник скончался из-за несчастного случая на производстве. Однако предприятие не перечислило деньги в положенный срок, и приставы возбудили исполнительные производства, назначив по каждому сбор в размере 120 тыс. руб. После было запрещено совершать регистрационные действия в отношении транспортных средств компании и построенных ей объектов. Приставы арестовали и списали средства с банковских счетов организации. Компенсацию морального вреда перечислили семье погибшего, сборы пополнили госбюджет. В итоге исполнительные производства были завершены.

Виталина Ярховска