В Чердыни сельхозземлю могут передать для нужд санавиации

Земельный участок сельхозназначения в селе Серегово Чердынского округа могут предоставить для размещения площадки санитарной авиации. Соответствующий проект закона поступил в заксобрание Прикамья, сообщает пресс-служба краевого парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Кроме этого, в краевой парламент поступили законопроекты с предложением перевести земли сельскохозяйственного назначения в другие категории в ряде территорий Прикамья. Так, в Верещагинском, Ординском и Чердынском округах земли могут предоставить для эксплуатации объектов водоснабжения, в Кунгурском округе — для обустройства скважин на Шувалкинском месторождении нефти. В Октябрьском округе предлагается передать участки для обустройства скважины на Атерском месторождении нефти. Предложения рассмотрят на заседании краевого парламента в октябре.

Напомним, с 1 марта 2026 года в Прикамье действует новый порядок перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории. Решение о переводе таких земель в иную категорию принимается по согласованию с министерством сельского хозяйства РФ и утверждается законом Пермского края.