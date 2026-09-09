Мединский возглавил комитет по празднованию 250-летия Тамбовского наместничества

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 250-летия образования Тамбовского наместничества. Его председателем назначен помощник президента Владимир Мединский. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента России Владимир Мединский

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Помощник президента России Владимир Мединский

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Заместителем господина Мединского стал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Всего в организационном комитете 28 человек. В его состав также вошли министр культуры Ольга Любимова, министр юстиции Константин Чуйченко, президент Российской академии наук Геннадий Красников и президент Российской академии художеств Василий Церетели.

Празднование юбилея состоится в 2029 году. Указ о его проведении в декабре 2025 года подписал президент Владимир Путин.

Тамбовское наместничество образовали в 1779 году указом Екатерины II. Оно вошло в состав Владимирского, Пензенского и Тамбовского генерал-губернаторства, которое возглавлял граф Роман Воронцов. С 1783 года наместничество относилось к Рязанскому и Тамбовскому генерал-губернаторству. Его первым правителем стал Михаил Давыдов.

Кабира Гасанова