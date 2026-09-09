Жителя Башкирии подозревают в совершении теракта в Октябрьском

Сотрудники отдела МВД России по Октябрьскому и УФСБ по Башкирии задержали 69-летнего подозреваемого в поджоге полицейского автомобиля. Он может быть привлечен к ответственности за совершение теракта ( ч. 1 ст. 205 УК РФ). Санкции по этой статье предусматривают до 20 лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, днем 7 сентября подозреваемый во дворе жилого дома 35-го микрорайона Октябрьского, снимая происходящее на телефон, облил бензином и поджег служебный автомобиль полиции. В результате проишествия никто не пострадал.

После задержания подозреваемый рассказал, что был обманут мошенниками на 700 тыс. руб., которые пообещали вернуть ему деньги, если он подожжет полицейский автомобиль.

Олег Вахитов