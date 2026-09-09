Скрытый экс-депутатом гордумы особняк выставят на продажу за 5,2 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края внес изменения в положение о продаже имущества экс-депутата гордумы Перми Сергея Захарова. В него, в частности, внесли незарегистрированный дом в деревне Мостовая (Пермский округ) площадью 112 кв. м стоимостью 4,4 млн руб. Вместе с земельным участком 1,5 тыс. кв. м имущественный комплекс предлагают продать со стартовой ценой 5,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегей захаров

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Сегей захаров

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что арбитражный управляющий господина Захарова Илья Папилин в ходе выезда на место его загородной недвижимости обнаружил, что на нем находится незарегистрированный двухэтажный дом. Он огражден высоким забором, зайти внутрь невозможно. Господин Захаров не предоставил суду информацию о наличии на его земельном участке незарегистрированного двухэтажного дома, что свидетельствует о сокрытии должником сведений о принадлежащем ему имуществе.

В итоге управляющий провел свою оценку обнаруженного дома, которая показала его стоимость в размере 9,8 млн руб. Должник направил в суд отчет об оценке, согласно которому рыночная стоимость подлежащего реализации имущества составляет 5,2 млн руб. (земельный участок — 791 тыс. руб., незарегистрированный жилой дом площадью 112 кв. м — 4,4 млн руб.). Суд встал на сторону господина Захарова.

Сергей Захаров был признан банкротом в феврале 2024 года, суд ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Сам господин Захаров в 2022 году уехал в Германию, а весной 2023 года сложил с себя депутатские полномочия.