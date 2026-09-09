В Волгоградской области подростка обвинили в теракте за поджог полицейской машины

В Волгоградской области задержали 17-летнего подростка, который поджег служебный автомобиль полиции. Юношу обвиняют в совершении теракта (ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подросток из Волжского поджег авто полиции и попал под статью о теракте

Фото: СУ СКР по Волгоградской области Подросток из Волжского поджег авто полиции и попал под статью о теракте

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

По данным следствия, фигурант связался в мессенджере с неустановленным куратором. По его указанию обвиняемый поджег служебную машину на территории отдела полиции в Волжском. После этого юноша скрылся с места преступления. Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 сентября этого года.

Злоумышленника задержали сотрудники СК, УФСБ и ГУ МВД по Волгоградской области. Следствие ходатайствует об заключении фигуранта под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Марина Окорокова