Долгосрочная аренда квартиры в Челябинске за месяц подорожала на 6,5%

В Челябинске снять квартиру в августе 2026 года на долгий срок можно было за 24,5 тыс. руб. С июля показатель увеличился на 6,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Яндекс Аренды».

Медианная ставка долгосрочной аренды выросла за месяц в девяти из 13 городов-миллионников. Наиболее заметно сумма увеличилась в Москве (+6,9%, до 96,3 тыс. руб.), Челябинске и Волгограде (+5,2%, до 26,4 тыс. руб.). Единственным городом, где ставка снизилась, стал Краснодар: –2,7%, до 25,2 тыс. руб.

Виталина Ярховска