Пермское УФАС встало на сторону бизнесмена из Краснокамска в споре с ПАО «Россети Урал»

Пермское УФАС выявило нарушения в действиях энергокомпании при подключении капитального объекта к электрическим сетям. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В Пермское УФАС обратился предприниматель, пытавшийся подключить к электросетям магазин в Краснокамске. ПАО «Россети» оценило свои услуги в 74 тыс. руб. Бизнесмену такая стоимость показалась завышенной, и он пожаловался в УФАС.

Как установило УФАС, предыдущий собственник здания магазина ранее заключил договор о подключении к электросетям всего за 49 тыс. руб., что в полтора раза меньше цены, выставленной ПАО «Россети Урал» новому владельцу.

Согласно действующему законодательству в случае наличия ранее заключенного и неисполненного договора о подключении объекта к энергосетям иная сетевая организация обязана оказать услугу новому владельцу, исходя из порядка расчета цены, который действовал на момент заключения прежнего договора.

Антимонопольный орган усмотрел в действиях энергокомпании нарушение порядка расчета стоимости подключения объекта к энергосетям и привлек виновное должностное лицо ПАО «Россети Урал» к административной ответственности. Кроме того, ведомство вынесло сетевой организации представление о необходимости устранить нарушение.