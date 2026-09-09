От удара БПЛА по пермскому жилому дому погиб поэт Станислав Богуславский

От удара украинского беспилотника в жилой дом в Перми погиб поэт Станислав Богуславский. Его супруга получила тяжелые ранения и находится в реанимационном отделении больницы. Об этом сообщил Пермский литературный журнал «Вещь».

Станислав Богуславский являлся автором литературного журнала «Вещь», поэтического сборника «Книга из телефона».

7 сентября Пермь подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что силами ПВО и мобильными огневыми группами были сбиты 27 БПЛА. В результате атаки повреждения получил многоквартирный дом, один человек погиб — Станислав Богуславский. Еще четыре человека пострадали, им оказывается медицинская помощь. СКР возбудил уголовное дело по факту теракта.