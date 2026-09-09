Спортивная школа «Металлург» будет преобразована в академию хоккея

Детско-юношеская спортивная школа «Металлург» в ближайшее время будет преобразована в академию хоккея. В учреждении сменится не только организационная структура, но и система управления подготовкой и развитием воспитанников, сообщает пресс-служба ММК.

Реорганизация приурочена к открытию новой современной ледовой арены в городском курорте «Притяжение», запуск которой запланирован на декабрь 2026 года. Обновление материальной базы позволит улучшить процессы тренировок, реабилитации и восстановления для более чем 600 юных спортсменов в возрасте от пяти до 17 лет. В здании новой ледовой арены общей площадью 16,5 тыс. кв. м, помимо основного льда с трибунами на 1,2 тыс. мест и тренировочной площадки, предусмотрены 18 раздевалок, специальная бросковая зона на шесть секторов и зал для игровых видов спорта. Для восстановления спортсменов внутри оборудуют медицинские кабинеты, тренажерный зал и кардиозону. Спортивное оснащение дополнит уличная территория с футбольным полем с искусственным покрытием и беговым треком. Для максимального удобства юных хоккеистов возведен комфортный теплый переход, соединяющий арену с жилым корпусом на 122 человека. Проект реализуется по инициативе председателя совета директоров ПАО «ММК» и президента ХК «Металлург» Виктора Рашникова.