Имущество обанкротившихся пермских аптекарей оценили в 134,8 млн рублей

Конкурсные управляющие определили порядок и условия проведения торгов по продаже имущества обанкротившихся фармацевтов Андрея Годовалова и Николая Шаврина. Как следует из данных «Федресурса», общая начальная стоимость активов, принадлежащих должникам на паритетных началах, составляет 134,8 млн руб. При этом самым дорогим лотом, оцененным в 118,1 млн руб., является комплекс зданий, сооружений и земельный участок под ними в Кировском районе Перми, по ул. Богдана Хмельницкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Шаврин и Андрей Годовалов

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Николай Шаврин и Андрей Годовалов

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Согласно положению, к продаже также предлагается нежилое здание площадью 549,6 кв. м и земельный участок под объекты культурно-бытового значения по ул. Ласьвинской. Оба актива оценены в 16,7 млн руб. Торги будут проводиться с открытой формой подачи предложения о цене. Величина повышения установлена в размере 5% от начальной цены.

Николай Шаврин и Андрей Годовалов развивали бизнес по продажам лекарств. В 2024 году сеть «Аптека от склада» свернула деятельность, а связанные с ней компании обанкротились. В марте 2024 года господа Годовалов и Шаврин, которые признали за собой долги на 4 млрд руб., были также признаны несостоятельными.

В 2024 году Андрею Годовалову и Николаю Шаврину было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере — на сумму более 418 млн руб. Как считает следствие, преступление было совершено в 2017–2019 годах. Бизнесмены создали 69 работавших по упрощенной системе налогообложения юрлиц. Формально они были независимы, но фактически контролировались предпринимателями, которые создали схему дробления бизнеса. Господин Шаврин вины не признал, его уголовное преследование было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Симоновский райсуд Москвы рассматривает второе дело в отношении аптекаря по обвинению в аналогичном составе преступления.