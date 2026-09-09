Погрузка нефти на железных дорогах в Удмуртии выросла на 12% за восемь месяцев

Погрузка нефти и нефтепродуктов на железных дорогах в Удмуртии составила в январе—августе 440,3 тыс. т, что на 12,5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в ГЖД (филиал АО «РЖД»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На станциях в республике было погружено 279,2 тыс. т лесных грузов (+16,7% год к году), 149,5 тыс. т черных металлов (-23,4%) и 72,4 тыс. т строительных грузов (+3,8%).

В целом погрузка на сети в Удмуртии за указанный период выросла на 2,9% — до 1 млн т. При этом в августе показатель упал на 25,3% и составил 93,6 тыс. т.