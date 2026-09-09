Имущество пермского Проинвестбанка выкупила предпринимательница из Севастополя

Победителем торгов по продаже имущества ликвидируемого пермского Проинвестбанка признана индивидуальная предпринимательница Лидия Колесникова. В рамках лота к реализации предлагалось жилое помещение (комната) площадью 12 кв. м. Объект расположен в Челябинске. Согласно данным, опубликованным в «Федресурсе», актив с начальной стоимостью 700 тыс. руб. покупательница приобрела за 539 тыс. руб. Соответствующий договор купли-продажи был заключен 28 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Согласно Rusprofile, Лидия Колесникова ведет предпринимательскую деятельность с 2023 года. Место регистрации ИП — Севастополь. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. ИП также занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения, разборкой и сносом зданий, подготовкой строительных площадок.

В апреле 2021 года Центробанк отозвал у Проинвестбанка лицензию, мотивировав это нарушениями законодательства и превышением пассивов над активами. В декабре того же года Арбитражный суд Пермского края по заявлению регулятора ввел в отношении кредитной организации процедуру конкурсного производства. Однако в марте 2022 года собственники, руководство и часть кредиторов успешно обжаловали решение о признании банка банкротом в апелляции. В соответствии с решением второй инстанции, банк должны были ликвидировать принудительно. Ликвидатором было назначено АСВ.