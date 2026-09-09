В аварии в Карталинском округе один человек погиб, два пострадали

После столкновения автомобилей в Карталинском округе одна из пассажирок погибла, еще двое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, днем 8 сентября 43-летний водитель KIA Mohave разворачивался в разрешенном месте на дороге Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды. Он не учел условия плохой видимости из-за задымления, и автомобиль столкнулся со встречным грузовиком МАН с полуприцепом «Кегель» под управлением 29-летнего водителя. После удара легковая машина съехала в кювет и загорелась. В результате ДТП 42-летняя пассажирка KIA погибла на месте. Еще двух пассажиров 16 и 42 лет госпитализировали.

Виталина Ярховска