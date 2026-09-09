В Ижевске установили мемориал Герою РФ, экс-командиру отряда «Вагнер» Приходько

Памятник Герою России, командиру штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Михаилу Приходько установили на территории УФСИН по Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии

Подполковник внутренней службы погиб в октябре 2024 года при боестолкновении с исламскими террористами вблизи города Севарэ в Мали. «Майкл» (его позывной) возглавлял группу быстрого реагирования из восьми человек. В бою Михаил Приходько уничтожил восемь боевиков. Скончался от полученных ранений. Похоронен 9 ноября 2024 года на Хохряковском кладбище в Ижевске.

В 1999-2014 годах служил в отделе специального назначения «Кречет» управления УФСИН по Удмуртии. Восемь раз выезжал в командировки на Северный Кавказ, где участвовал в решении боевых задач. В ЧВК «Вагнер» вступил в 2015 году. Михаил Приходько — шестикратный кавалер ордена Мужества.