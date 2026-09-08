Прокуратура пришла на близость

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил требования прокуратуры к строительному подрядчику ООО «Славянский дом». Он признал недействительными сделками семь контрактов между ООО и управлением капстроительства (УКС) Пермского округа. Истец установил, что сделки между сторонами были заключены в условиях конфликта интересов: руководитель УКС Дмитрий Ермаков и владелец «Славянского дома» Юлия Привалова живут вместе и воспитывают общих детей. О конфликте господин Ермаков своего работодателя не уведомил, в итоге был уволен «в связи с утратой доверия». Кроме того, ООО должно вернуть в бюджет свыше 880 млн руб. Эксперт говорит, что оспорить решение в части признания контрактов недействительными фактически невозможно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Иск прокуратуры Пермского края к ООО «Славянский дом» рассматривался в арбитраже почти девять месяцев. Надзорный орган требовал признать незаконными семь муниципальных контрактов, которые были заключены между обществом и управлением капитального строительства администрации Пермского муниципального округа в 2019–2023 годах. Также истец потребовал применить последствия недействительности сделок и взыскать со «Славянского дома» в бюджет свыше 883,3 млн руб. в порядке реституции, из которых свыше 248 млн руб.— за пользование чужими денежными средствами.

ООО «Строительная компания „Славянский дом“», по данным «СПАРК-Интерфакс», было зарегистрировано в 2010 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб., единственный учредитель — Юлия Привалова. В 2025 году выручка общества от продаж превысила 180,66 млн руб., чистый убыток составил 25,67 млн руб. Как следует из материалов дела, надзорный орган требует признать недействительными следующие контракты: на ремонт кровли административного здания во Фролах (цена 952 тыс. руб.), строительство детской школы искусств в Усть-Качке (26,77 млн руб.), ремонт средней школы в Сыл­ве (19,27 млн руб.), строительство детсада во Фролах (175,47 млн руб.), строительство детсада в Башкултаево (231 млн руб.) и строительство культурно-досугового центра (165,4 млн руб.).

Заявление было направлено по результатам прокурорской проверки. В ходе нее надзорный орган установил, что Юлия Привалова и теперь уже бывший начальник управления капстроительства округа Дмитрий Ермаков находятся в близких отношениях. Таким образом, контракты были заключены в условиях конфликта интересов, но служащий об этом администрацию округа не уведомил. В 2025 году он был уволен с должности «в связи с утратой доверия» после иска прокуратуры к его работодателю.

Из материалов арбитражного дела следует, что Дмитрий Ермаков и Юлия Привалова несколько лет были зарегистрированы по одному адресу, кроме того, у них двое общих детей, которые экс-руководитель и предприниматель воспитывают вместе. Таким образом, отношения последних являются близкими и доверительными.

Отметим, что проверку надзорный орган провел достаточно тщательно. Силовики изучили историю телефонных звонков господ Ермакова и Приваловой, а также их переписки и опросили учителей несовершеннолетних.

Непринятие руководителем УКС мер по урегулированию конфликта интересов, по мнению прокуратуры, идет вразрез с публичным интересом. При этом тес­ная связь Дмитрия Ермакова и Юлии Приваловой может способствовать обходу процедуры заключения контрактов, которая предусмотрена законодательством.

Представители ООО «Славянский дом» с требованиями прокуратуры не согласились, заявив, что пропущен срок исковой давности. Также в обществе настаивали, что при заключении контрактов были соблюдены все требования законодательства о закупках. При этом все контракты исполнены ответчиком добросовестно. ООО «Славянский дом» направило иск к УКС с требованием погасить задолженность в размере 5,67 млн руб. по одному из них.

В итоге суд удовлетворил требования прокуратуры в части признания контрактов недействительными и взыскания с общества средств. Как указала первая инстанция, спорные сделки были с нарушением прямого запрета, установленного законодательством: нарушен публичный интерес, поэтому факт надлежащего исполнения контрактов в данном случае правового значения не имеет. Доводы ответчика об истечении срока исковой давности суд отклонил, мотивировав тем, что это условие не распространяется на требования прокуроров, направленные на пресечение коррупционных проявлений. «С учетом правового явления коррупции как скрытого порочного процесса, позволяющего аффилированным лицам формально безупречно оформ­лять свои правоотношения, выявление коррупционных проявлений может занимать продолжительное время и не может быть поставлено в зависимость от применения общегражданского срока исковой давности»,— отмечается в решении.

Ведущий юрисконсульт «Юрэнергоконсалт» Даниил Ермолаев полагает, что решение суда «выстроено основательно», что существенно снижает шансы на его обжалование. «Ключевая сила позиции прокуратуры и суда в том, что фактическая база конфликта интересов между директором УКС и учредителем „Славянского дома“ не строится на косвенных подозрениях, а полностью подтверждена вступившим в силу и уже прошедшим апелляцию решением суда по отдельному гражданскому делу о незаконном бездействии работодателя, не уволившего Дмитрия Ермакова по утрате доверия,— говорит он.— Согласно АПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в силу решением суда, обязательны для арбитражного и не подлежат повторному доказыванию или опровержению. То есть у ответчика попрос­ту уже нет возможности заново оспаривать сам факт близких отношений в рамках данного процесса».

Перспектив для обжалования решения в части нич­тожности сделок эксперт не видит. В то же время он отмечает, что ответчик может попытаться оспорить сумму, которую определил взыс­кать суд. Господин Ермолаев отмечает, что арбитраж применил подход полного возврата всей суммы, полученной подрядчиком, как неос­новательного обогащения. По его словам, оспорить такой подход будет крайне сложно, хотя теоретически именно эта часть доктрины вызывает наибольшие содержательные споры в юридическом сообществе. «Ведь в результате муниципалитет остается с полностью построенными и введенными объектами, фактически получая их бесплатно, тогда как подрядчик теряет абсолютно все»,— сказал юрист. Более реалистичным полем для частичного успеха в апелляции Даниил Ермолаев видит корректировку процентов за пользование чужими денежными средствами.

Дмитрий Астахов