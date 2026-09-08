Инвестиции в основной капитал Пензенской области сократились на 20%

Инвестиции в основной капитал Пензенской области (за исключением малого бизнеса) за январь—июнь 2026 года сократились почти на пятую часть. Данные опубликовал Пензастат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко

За полгода в регионе суммарно использовали 48,29 млрд руб. инвестиций в новые основные средства. Индекс физического объема сложился на уровне 81,8% к январю—июню 2025 года. Реальный объем капитальных вложений уменьшился на 18,2%.

Основную часть инвестиций формируют три направления, на которые приходится более 94% общего объема. Крупнейшим остается «Машины, оборудование, хозяйственный инвентарь и другие объекты» — 19,08 млрд руб., или 39,5% использованных средств. Здания (кроме жилых) и сооружения заняли 14,66 млрд руб. (30,4%), жилые здания и помещения — 12,09 млрд руб. (25%). Замыкают структуру объекты интеллектуальной собственности — 638,7 млн руб. (1,3%) и прочие вложения — 1,83 млрд руб. (3,8%), в составе которых 385,4 млн руб. (0,8%) направлено на приобретение рабочего, продуктивного и племенного скота.

Отдельно статистики учли расходы, не входящие в объем инвестиций в новые основные средства. Вложения в непроизведенные нефинансовые активы за полугодие составили 15,43 млрд руб. Практически всю эту сумму — 15,33 млрд руб. — образовали затраты на приобретение земли и объектов природопользования. Еще 98 млн руб. пришлось на покупку контрактов, договоров аренды, лицензий, деловой репутации организаций и деловых связей. С учетом основных средств, бывших в употреблении у других юридических и физических лиц, и объектов незавершенного строительства на 1,05 млрд руб. совокупный объем капитальных затрат в регионе превысил 64,7 млрд руб.

Дарья Васенина