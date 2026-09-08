Пермский БК «Парма» проиграл «Зениту»
На турнире «Кубок Кондрашина и Белова» в Санкт-Петербурге «Бетсити Парма» в матче за третье место уступила хозяевам турнира, БК «Зенит». Игра закончилась со счетом 89:78 в пользу питерской команды.
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
В составе «Пармы» отличился американец Тайрелл Нэльсон. Он набрал 12 очков и сделал шесть подборов. Таким образом по итогам турнира подопечные Евгения Пашутина заняли четвертое место.
Впереди у пермского клуба участие в домашнем турнире «Кубок Урал-Грейта». 19 сентября на пермском паркете встретятся пары «Уралмаш» и «Самара», а также «Парма» и «Автодор». На следующий день состоятся матч за третье место и финал.