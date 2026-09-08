9 сентября в Татарстане ожидается до +17 градусов, местами сильный дождь и гроза

В среду, 9 сентября, на территории Татарстана ожидается до +17 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ожидается небольшой и умеренный, местами сильный дождь. Ночью и утром местами туман, возможна гроза. Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, днем прогреется до показателей от +12 до +17 градусов.

В Казани ночью дождь, температура — от +11 до +13 градусов. Днем небольшой дождь, максимальная температура составит от +13 до +15 градусов.

Влас Северин