Структура «Россетей» стала владельцем «Курских электрических сетей»

Новым учредителем АО «Курские электрические сети» (КЭС) стало ООО «Брянскэлектро» (структура ПАО «Россети Центр»). Соответствующие изменения внесли в ЕГРЮЛ 7 сентября. С августа 2024 года единственным собственником компании выступало АО «Тульские городские электрические сети».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Брянскэлектро» зарегистрировано в Брянске в сентябре 2014 года. Основной вид деятельности — передача электроэнергии. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Федор Капшуков. Учредителями выступают два юрлица: основная доля — около 100% — принадлежит тамбовскому АО «Санаторий «Энергетик», а доля ярославского АО «Ярэск» составляет менее 0,01% и в денежном выражении указана как 0 руб. Учредителем обеих организаций выступает ПАО «Россети Центр». В 2025 году выручка компании составила 3,6 млрд руб., что на 38,9% ниже уровня 2024-го, когда общество заработало 5,8 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 16,8% — с 503 млн до 587 млн руб.

В 2024 году курское городское собрание приняло предложение ПАО «Россети» о продаже акций «Курских электрических сетей» за 750 млн руб. Контрольный пакет КЭС принадлежал муниципалитету.

Весной 2023 года сообщалось, что АО «Курские электрические сети» планируют передать под управление ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». Тогда уточнялось, что электросети Курска находятся в неудовлетворительном состоянии, а сотрудники организации массово увольняются.

Мария Свиридова