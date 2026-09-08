Рост доходов жителей Пензенской области стал замедляться

Доходы пензенцев росли на протяжении 2024–2025 годов, но в 2026 году наметилась тенденция к существенному замедлению. Такой вывод следует из последних данных Пензастата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

В 2024 году среднедушевые доходы достигли в регионе 43,38 тыс. руб., увеличившись год к году на 19,1%. Реальные доходы прибавили 9,5%. Еще более высокие темпы зафиксировали в 2025 году: показатель перешагнул отметку в 51,38 тыс. руб. при номинальном росте на 18,4% и увеличении реальных доходов на 7,3%.

Предварительные данные за 2026 год свидетельствуют об охлаждении тренда. В первом квартале номинальные доходы составили 52,11 тыс. руб. (+13,1%. год к году), реальные выросли на 5,3%. Во втором квартале номинальный показатель достиг 54,25 тыс. руб. (+9,1%). Наиболее выраженные изменения продемонстрировали реальные доходы: если по итогам 2025 года они выросли на 7,3%, то во втором квартале 2026 года — только на 1,7% год к году.

Дарья Васенина