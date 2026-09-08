Пермяки, получившие травмы от удара БПЛА, получат до 500 тыс. рублей компенсации

Семья погибшего в результате удара беспилотника по многоквартирному дому получит 1 млн руб. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в краевом минтруда, люди, получившие ранения и травмы, получат до 500 тыс. руб. в зависимости от степени вреда, причиненного здоровью. Все средства для выплат компенсаций будут выделены из резервного фонда правительства Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Сысоева Фото: Мария Сысоева

В ведомстве сообщили, что размер компенсаций за утраченное имущество будет определяться в индивидуальном порядке. «Сейчас специалисты совместно с собственниками квартир составляют акты осмотра утраченного имущества первой необходимости», — уточнили в министерстве.

Напомним, в ходе вчерашней атаки БПЛА на территорию региона пострадал многоквартирный дом. В результате этого погиб один человек, четверо получили травмы различной степени тяжести. Позднее за медицинской помощью обратилось еще два человека, находившиеся в автобусе, который проезжал рядом с домом. Всего над Прикамьем было сбито 27 беспилотников. Строительные и восстановительные работы в доме, пострадавшем от вчерашней атаки БПЛА на Пермский край, планируется завершить до 10 октября.