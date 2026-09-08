УНИКС подписал контракт с американским центровым Дэвидом Маккормаком

Казанский баскетбольный клуб УНИКС заключил соглашение с 27-летним американским центровым Дэвидом Маккормаком на сезон-2026/27. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В прошлом сезоне Дэвид Маккормак выступал за немецкую «Баварию», где в 28 матчах Бундеслиги набирал в среднем 7,5 очка и 4,8 подбора.

В сезоне Евролиги-2025/26 Маккормак в среднем за 15,5 минут на площадке набирал 6,9 очка и совершал 3,2 подбора. Ранее центровой также выступал за турецкие «Бешикташ», «Дарушшафаку» и «Галатасарай», итальянские «Олимпию» и «Виртус», а также немецкую «Альбу». В составе миланского клуба он стал обладателем Суперкубка Италии (2024).

Влас Северин