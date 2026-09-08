Индекс производства мебели в Татарстане в июле вырос в 2,5 раза

Индекс производства мебели в Татарстане в июле 2026 года вырос в 2,5 раза по сравнению с июлем 2025 года. По итогам семи месяцев (январь–июль) рост составил 111,1% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Производство деревянных кроватей в Татарстане за январь–июль выросло на 40,7%, однако в июле к июню спад составил 10,3%. Выпуск кухонных шкафов, а также мебели для спальни, столовой и гостиной за семь месяцев, напротив, сократился на 5,6%, а по сравнению с июнем падение достигло 10,9%.

В целом по России, по данным Росстата, индекс производства мебели в июле 2026 года к июлю 2025-го составил 105,9%, в январе–июле — 101,6%.

Влас Северин