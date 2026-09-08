Под Астраханью воспитателя оштрафовали на 110 тыс. руб. за нападение собак на ребенка

Бывшего воспитателя астраханского детского сада суд приговорил к штрафу в 110 тыс. руб. за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Женщине также запретили работать в детских дошкольных учреждениях, сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воспитатель из села Черный Яр оштрафована за оказание небезопасных услуг

Фото: Нина Шевченко Воспитатель из села Черный Яр оштрафована за оказание небезопасных услуг

Фото: Нина Шевченко

По данным следствия, 7 апреля этого года во время прогулки на территории детского сада в селе Черный Яр воспитатель оставила без присмотра малолетнего ребенка. Воспитанница вышла через незапертую калитку за территорию дошкольного учреждения и отправилась в расположенный рядом парк.

В сквере на нее напали бездомные собаки. Ребенок получил телесные повреждения, квалифицированные как легкий вред здоровью.

Марина Окорокова