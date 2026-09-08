Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 9 сентября

Австралийский доллар 62,4162
Английский фунт 117,1277
Белорусский рубль 28,1488
Гонконгский доллар* 11,0269
Дирхам ОАЭ 23,5461
Доллар США 86,4730
Евро 100,4989
Индийская рупия** 91,2954
Казахстанский тенге** 19,0339
Канадский доллар 62,4805
Китайский юань 12,8842
СДР 118,6314
Сингапурский доллар 68,3635
Турецкая лира* 17,8700
Украинская гривна* 19,4455
Шведская крона* 90,0367
Швейцарский франк 106,5201
Японская иена** 56,2609

*За 10. **За 100.