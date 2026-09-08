Черноземье 08.09.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 9 сентября Австралийский доллар 62,4162 Английский фунт 117,1277 Белорусский рубль 28,1488 Гонконгский доллар* 11,0269 Дирхам ОАЭ 23,5461 Доллар США 86,4730 Евро 100,4989 Индийская рупия** 91,2954 Казахстанский тенге** 19,0339 Канадский доллар 62,4805 Китайский юань 12,8842 СДР 118,6314 Сингапурский доллар 68,3635 Турецкая лира* 17,8700 Украинская гривна* 19,4455 Шведская крона* 90,0367 Швейцарский франк 106,5201 Японская иена** 56,2609 *За 10. **За 100.