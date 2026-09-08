Нижегородский мэр прогнозирует начало отопительного сезона на 21 сентября

Отопительный сезон 2026-2027 годов в Нижнем Новгороде, по предварительным прогнозам, может начаться 21 сентября. Об этом мэр Юрий Шалабаев написал в своих соцсетях, оговорившись, что на эту дату ориентируются, если не случится резких колебаний как по росту, так и падению температуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Глава города отметил, что комментарии нижегородцев по поводу пуска тепла разные: кто-то жалуется, что похолодало, кто-то считает, что не надо топить улицу.

Мэр напомнил, что до 15 сентября продолжаются пробные топки.

Галина Шамберина