Карта бита

Полиция Ульяновской области по материалам прокурорской проверки возбудила несколько уголовных дел по факту мошенничества частных перевозчиков с едиными социальными проездными билетами (ЕСПБ). По данным ведомств, перевозчики использовали ЕСПБ для фиксации проезда пассажиров, в то время как реальных пассажиров не было, затем получая за фиктивные перевозки компенсацию из бюджета. По версии следствия, за несколько лет такой деятельности обвиняемые нанесли ущерб государству в размере более 100 млн руб. Защита перевозчиков считает обвинение «очень странным» и отмечает, что в первую очередь вопросы возникают к компании «Электронные транспортные системы», которая ведет учет поездок и проводит оплату за них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ

Следственным отделом ОМВД России по Засвияжскому району Ульяновска возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в сфере пассажирских перевозок (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба полиции региона.

Как отмечают в полиции, в период с 2020-го по март 2026 года индивидуальный предприниматель, занимающийся перевозками пассажиров общественного транспорта на территории Ульяновска, заключил договор с региональным минсоцразвития на участие в программе перевозки льготных категорий граждан по единому социальному проездному билету. Однако, по версии следствия, в большинстве случаев фактически поездки не проводились, злоумышленники использовали ЕСПБ в корыстных целях, создавая видимость обслуживания клиента и затем получая компенсацию за фиктивные поездки, «в результате из регионального бюджета было похищено более 100 млн руб.».

На сайте оператора автоматизированной системы учета оплаты проезда ООО «Электронные транспортные системы» («ЭлТранс») указано, что ЕСПБ представляет собой именную электронную карту, которую льготные категории граждан могут получить в отделениях Регионального информационного центра в Ульяновске при предъявлении документов, подтверждающих право на льготу. Стоимость карты — 300 руб., в нее включено 45 поездок на 1 мес. Срок службы карты — три года. Для проезда достаточно приложить карту к терминалу в автобусе. Далее поездка учитывается оператором «ЭлТранс», на основании чего перевозчику затем перечисляется компенсация в соответствии с соглашением о перевозке льготных категорий пассажиров пропорционально количеству перевезенных льготников.

По информации источников «Ъ», близких к правоохранительным органам, обвинение в мошенничестве предъявлено четверым фигурантам, из них основной — индивидуальный предприниматель Владимир Горюнов, к сфере деятельности которого относятся маршруты № 38, 42с, 47с, 56, 67. Также обвинение предъявлено индивидуальному предпринимателю Александру Малахову (маршруты № 5, 82), который считается ключевым партнером Владимира Горюнова. В полиции поясняют, что решением суда троим (в том числе Владимиру Горюнову и Александру Малахову) избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, одному — подписка о невыезде.

В понедельник прокуратура Ульяновской области сообщила, что по материалам еще одной надзорной проверки возбуждено еще одно уголовное дела по факту мошенничества в крупном размере при использовании ЕСПБ (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Дело возбуждено в отношении перевозчика, выполняющего рейсы на маршрутах №37 и 74. По данным МКУ «Организатор пассажирских перевозок», речь идет об индивидуальном предпринимателе Владимире Елистратове (с 2026 года 37 маршрут перешел к другому перевозчику — ООО «Профессиональный союз военнослужащих», но к нему претензий прокуратуры нет). Как отмечает ведомство, прокурорской проверкой было установлено, что представителями перевозчика «незаконно многократно использовались чужие ЕСПБ, компенсация за фиктивные перевозки с августа 2024 года по январь 2025 года составила более 500 тыс. руб.».

В начале августа этого года областная прокуратура уже сообщала о возбуждении уголовного дела по итогам прокурорской проверки по факту мошенничества в крупном размере в отношении индивидуального предпринимателя Татьяны Горюновой (она — супруга Владимира Горюнова), в ведении которой маршруты №78 и №90. В материалах проверки отмечалось, что при анализе электронных данных, предоставленных «ЭлТрансом», «были выявлены факты аномальной активности». К примеру, транспортная карта, владельцем которой является пенсионерка, применялась в течение месяца 2233 раза, в то время как сама пенсионерка утверждала, что использовала проездной лишь несколько раз, после чего потеряла. Кроме того, выяснилось, что каким-то образом одним и тем же проездным пользовались одновременно (в течение шести секунд) на разных терминалах четырех разных автобусов, и в течение только одних суток такой цикл повторялся девять раз. Всего, по подсчетам прокуратуры, перевозчиком — ИП Татьяной Горюновой — был нанесен бюджету ущерб более 950 тыс. руб.

Получить комментарии самих обвиняемых перевозчиков или их помощников не удалось — их официальные телефоны не отвечали. В полиции также пока отказываются от комментариев, отмечая, что еще предстоит выяснить в ходе следствия, каким образом представителям перевозчиков удавалось «накручивать» фиктивные поездки.

В Ульяновске исторически сложилось, что 80% всех перевозок общественного транспорта осуществляют частные перевозки, и только 20% (иногда и менее) приходится на государственное АО «ПАТП-1».

Директор МКУ «Организатор пассажирских перевозок» Играмудин Эмиров сказал «Ъ», что общественный транспорт на маршрутах перевозчиков, в отношении которых возбуждены уголовные дела, пока работает без сбоев.

Адвокат Владимира Горюнова Кристина Хованская назвала само возбуждение уголовного дела в отношении ее подзащитного «очень странным». Она отмечает, что ее подзащитный «сделал все, что от него требует закон: установил терминалы, платил исправно за их обслуживание». «Но сведений о том, сколько льготных пассажиров было на каком автобусе, у него нет и быть не может. Эти данные — закрытые, ими владеет только “ЭлТранс”, так была изначально построена эта система. Нам кажется, здесь в первую очередь должна быть ответственность “ЭлТранса”, это они должны были контролировать и при подозрительных транзакциях блокировать такие карты. К тому же, сама цифра в 100 млн руб. вызывает вопросы, никто не показал, на каких расчетах она основана. Нас еще беспокоит, что будет дальше, и как будет ходить общественный транспорт через неделю, когда руководство маршрутами фактически блокировано», — сказала адвокат.

Сергей Титов, Ульяновск