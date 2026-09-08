В Астрахани суд рассмотрит дело ОПГ, заработавшей на незаконных вкладах 4,5 млн руб.

В Астрахани перед судом предстанут участники ОПГ, обвиняемые в незаконной банковской деятельности (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Организатор группы находится под стражей, участники — под домашним арестом, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОПГ без лицензии выдавала кредиты и вымогала 3 млн руб. в Астрахани

Фото: СУ СКР по Астраханской области ОПГ без лицензии выдавала кредиты и вымогала 3 млн руб. в Астрахани

Фото: СУ СКР по Астраханской области

По данным следствия, один из фигурантов дела создал ОПГ в начале 2022 года и стал ее руководителем. До ноября 2025 года участники под видом ИП организовали деятельность кредитно-финансовой организации на территории Астраханской области и других регионов России. Не имея лицензии и соответствующей регистрации, члены ОПГ принимали средства граждан под видом вкладов и давали деньги под проценты. Преступная деятельность принесла им более 4,5 млн руб.

В 2023 году глава ОПГ потребовал от девушки одного из заемщиков три млн руб., угрожая ей и ее родственникам насилием. Опасаясь за свою жизнь, она передала требуемую сумму частями.

По ходатайству следствия на денежные средства одного из обвиняемых наложен арест в размере три млн руб. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Марина Окорокова